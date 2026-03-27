max bill 1908-1994 | la grammatica della bellezza max museo Chiasso

Al m.a.x. museo di Chiasso è aperta una mostra dedicata a Max Bill, artista nato nel 1908 e scomparso nel 1994. La rassegna fa parte di una serie dedicata ai maestri del XX secolo e si collega al tema dell’anno promosso dal Centro Culturale Chiasso, ovvero la “pulchritudo”. L’esposizione presenta opere che esplorano la relazione tra forma e bellezza nell’arte di Bill.

L’esposizione si inserisce nel filone che il m.a.x. museo dedica ciclicamente ai “maestri del XX secolo” ed è collegata al tema guida dell’anno del Centro Culturale Chiasso, la pulchritudo. Questo concetto è interpretato da Max Bill attraverso un incessante lavoro di ricerca quale espressione massima di armonia, sintesi, unità, spazio e logica. Architetto, anche se più noto come pittore, scultore, designer e grafico, Max Bill frequenta il Bauhaus dal 1927 al 1928, e da questa esperienza trae i principi fondanti per esprimere un’arte razionale, oggettiva e non figurativa, costituendo con le sue relazioni personali un forte asse fra Zurigo e Milano che contribuirà a divulgare l’innovativo fenomeno della konkrete kunst o arte concreta. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - max bill (1908-1994): la grammatica della bellezza. m.a.x. museo, Chiasso Articoli correlati Leggi anche: Pelle luminosa, chioma brunette, eleganza sofisticata. L'attrice classe 1994, figlia di Andie MacDowell e musa di Chanel, sta ridefinendo la bellezza chic contemporanea A9 Lainate–Como–Chiasso: chiuso di notte lo svincolo di Ponte Chiasso in entrataInterventi sulle barriere antirumore: stop all’accesso verso Como e Lainate nelle notti del 17, 18, 20 e 21 febbraio. Aggiornamenti e notizie su max bill 1908 1994 la grammatica della... Discussioni sull' argomento La grammatica della bellezza con Max Bill a Chiasso; Da Walking Lugano all'omaggio a Morricone: che weekend!; Mostra su Max Bill a Chiasso. Mostra su Max Bill a ChiassoInizia il 29 marzo e continuerà fino al 12 luglio la mostra sull'artista elvetico Max Bill, ospitata al m.a.x museo di Chiasso, in Svizzera. mam-e.it AGGIORNAMENTO Ore 09:17 26/03/2026 A9 LAINATE-COMO CHIASSO Svizzera CODA di 2 km per attraversamento dogana elvetica tra Como Centro e Chiasso Uscita Merci dal km 34 x.com A CHIASSO, “ ” ! Vi aspettiamo domenica 26 aprile, dalle 10 alle 18, per conoscere 10 enti di primo intervento: • Polizia comunale di Chiasso – Regione I • Polizia cantonale • Polizia dei trasporti TPO • Ufficio federale della doga - facebook.com facebook