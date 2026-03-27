Sabato 28 marzo alle ore 17, Mauro Corona e sua figlia Marianna saranno presenti al Centro Commerciale Meduna di Pordenone. Parteciperanno al convegno intitolato “Quando la natura ispira: la montagna come stile di vita”. L’evento si svolgerà nello spazio espositivo del centro commerciale e prevede un intervento pubblico di entrambi i relatori.

Sabato 28 marzo alle ore 17 padre e figlia al Centro Commerciale Meduna al Convegno "Quando la natura ispira: la montagna come stile di vita" Mauro Corona e la figlia Marianna sabato 28 marzo alle ore 17 saranno al Centro Commerciale Meduna ospiti al Convegno “Quando la natura ispira: la montagna come stile di vita”. Al centro dei loro interventi ci saranno le loro esperienze di vita, il territorio e la memoria. Presenteranno, inoltre, i loro libri più recenti “I sentieri degli aghi di pino”, Mondadori 2025 e “Rifugi per un tempo sospeso”, Rizzoli 2025. L’appuntamento, al secondo piano, nello spazio ristorante, sarà moderato dal giornalista Letterio Scopelliti. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Mauro e Marianna Corona a Pordenone: quando andare a vederli e di cosa parleranno

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