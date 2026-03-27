Il nome di Mattia Binotto non compare tra i principali candidati per il ruolo di team principal della Ferrari in vista della stagione di Formula 1 2026. La sua esperienza nella scuderia si è concentrata negli ultimi anni, ma al momento non ci sono annunci ufficiali che lo riguardino come figura di riferimento per il prossimo campionato. La situazione rimane quindi incerta, con altri nomi che vengono valutati come possibili sostituti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Mattia Binotto è una figura controversa all’interno del mondo della Formula 1. Iniziando il suo cammino in Ferrari nel 1995, il 56enne ha scalato lentamente le gerarchie grazie alla sua competenza tecnica. Nel 2019, è diventato team principal, succedendo a Maurizio Arrivabene, ma la sua gestione è durata fino al 2022, periodo segnato da alti e bassi per la Scuderia. Sotto la direzione di Binotto, la Ferrari ha cercato di ritornare protagonisti nel mondiale. Tuttavia, nel 2019, la squadra ha dovuto arrendersi a Lewis Hamilton e alla Mercedes, non riuscendo a competere ai vertici. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Mattia Binotto è ancora un outsider nel team Ferrari per la stagione di Formula 1 2026.

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