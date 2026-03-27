Matrimoni civili anche in strutture private pubblicato l’avviso | come candidare gli spazi

Il Comune di Chieti ha pubblicato un avviso rivolto alle strutture private interessate a ospitare matrimoni civili e unioni civili. Dopo l’approvazione della giunta comunale, si avvia la fase di raccolta delle candidature, che permette alle strutture di presentare la propria disponibilità a organizzare questi eventi. L’obiettivo è ampliare le location per le celebrazioni civili sul territorio comunale.

L’iniziativa rappresenta il primo passo concreto dopo la delibera con cui l’amministrazione ha riordinato la disciplina delle celebrazioni, aprendo anche alla possibilità di individuare sedi esterne alla casa comunale L’iniziativa rappresenta il primo passo concreto dopo la delibera con cui l’amministrazione ha riordinato la disciplina delle celebrazioni, aprendo anche alla possibilità di individuare sedi esterne alla casa comunale. Con l’avviso, proprietari o gestori di immobili possono candidare i propri spazi per essere riconosciuti come sedi separate di casa comunale, ossia luoghi ufficialmente autorizzati alla celebrazione dei riti civili. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Matrimoni civili anche in strutture private, pubblicato l’avviso: come candidare gli spazi Articoli correlati Matrimoni civili anche in strutture private a Chieti: la giunta riordina le regole e fissa le nuove tariffeIl Comune approva il riordino delle regole per le celebrazioni civili e apre anche alla possibilità di utilizzare strutture private convenzionate,... Spettacoli, eventi e matrimoni. Affittare gli spazi costerà di piùOrganizzare uno spettacolo a Spoleto nel 2026 in uno spazio comunale costerà di più, ma aumentano anche le tariffe per matrimoni, mostre e convegni. Tutti gli aggiornamenti su Matrimoni civili Temi più discussi: Sulle Colline del Prosecco per un matrimonio fuori dal Comune; Cerveteri, nuovi spazi per il matrimonio civile: al via l’avviso pubblico; Sposarsi in villa o in giardino: Oristano cerca le cornici più belle per i riti civili; Villa Bibbiani di tutti. Spazio ai matrimoni già entro l’estate. Cerveteri apre ai matrimoni civili in ville, casali e agriturismi: via alle iscrizioniNuove location per dire sì nel territorio etrusco: il Comune riapre l’albo per ville, casali e strutture ricettive ... civonline.it Matrimoni civili in palazzi storici, casali, ville di lusso e agriturismi: aperto il bando a CerveteriLa sindaca di Cerveteri Elena Gubetti: Un’opportunità per far conoscere ancor di più il nostro territorio e valorizzare le realtà ricettive ceriti e i borghi «Ulteriori spazi esterni al Palazzo del ... terzobinario.it AVVISO PUBBLICO – MATRIMONI E UNIONI CIVILI Il Comune di Capoliveri intende acquisire la disponibilità di sedi private da destinare a sedi esterne dell’Ufficio di Stato Civile per celebrare matrimoni e unioni civili - facebook.com facebook