Nel suo libro, Chiara Mariani presenta una narrazione autobiografica scritta come diario, incentrata sul mese di marzo. L’autrice utilizza la scrittura per raccontare le proprie esperienze e affrontare momenti difficili, considerando questa attività come un modo per elaborare le sofferenze. La pubblicazione combina testimonianza personale e considerazioni implicite sul ruolo terapeutico della scrittura nel percorso di guarigione.

“Marzo, tempo di rinascita” di Chiara Mariani è una narrazione autobiografica sotto forma diaristica, che coniuga testimonianza personale e riflessione implicita sulla funzione stessa della scrittura come mezzo per elaborare le proprie sofferenze, e come parte del processo di guarigione. L’autrice racconta la propria esperienza con i disturbi del comportamento alimentare, adottando una prospettiva interna che privilegia il vissuto soggettivo rispetto alla descrizione clinica del fenomeno. Attraverso il suo corpo, il disagio si manifesta, si articola e si impone, mettendo a rischio la sua stessa identità: Chiara si confronta costantemente con una percezione di sé instabile, oscillante tra il bisogno di controllo e il desiderio di liberazione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Marzo, tempo di rinascita” di Chiara Mariani: la scrittura come terapia

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