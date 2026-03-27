Marzo pazzo e gelato | torna la neve nel salernitano

A marzo, nel territorio salernitano, si sono verificati episodi di neve e freddo intenso. Dai Picentini al Vallo di Diano fino alla Costiera, numerose immagini condivise sui social mostrano cime innevate e condizioni meteorologiche estreme per questo periodo dell’anno. La presenza di neve nelle zone collinari e montuose ha portato a un clima più rigido rispetto alle consuete temperature di marzo.

Marzo si conclude con gelo e vento, quest'anno. Dai Picentini, al Vallo di Diano fino alla Costiera: si susseguono sui social scatti che ritraggono cime innevate nel nostro territorio. Temperature rigide, dunque, precedono la Santa Pasqua, tra scenari suggestivi e la dama bianca che ancora una volta riesce a sorprendere tutti, rendendo più suggestivi i panorami collinari. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Marzo pazzo e gelato: torna la neve nel salernitano Articoli correlati Marzo pazzo nel Foggiano: oggi la grandine, domani 20 gradi e dopodomani neveFortunatamente non si sono verificati disagi alla circolazione o incidenti stradali di rilievo. Leggi anche: Gelato Day, oggi la giornata dedicata al gelato artigianale: i gusti che conquistano nel 2026 Contenuti utili per approfondire Marzo pazzo Argomenti discussi: Venerdì 27 Marzo | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno. Il 24 marzo è Gelato Day: la novità è il gusto Melody ispirato all’EurovisionIl 24 marzo torna in tutta Europa la Giornata Europea del Gelato Artigianale, l’unica ricorrenza ufficialmente dedicata a un alimento dal Parlamento Europeo. Giunta alla quattordicesima edizione, la c ... foodaffairs.it 24 marzo, oggi è il Gelato Day: tra tradizione e innovazioneIl 24 marzo si celebra il Gelato Day: storia, tradizione e idee per gustarlo, anche a casa, tra innovazione e gelaterie di Catania. catania.liveuniversity.it