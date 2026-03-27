Dopo le qualifiche del Gran Premio del Brasile, Marc Marquez ha definito il GP26 come un vero disastro. La sua analisi delle prove ha suscitato interesse tra gli appassionati, mentre la Ducati ha diffuso un video esclusivo relativo alla situazione della moto. Le parole del pilota riflettono le sfide incontrate durante l’evento, senza ulteriori commenti o approfondimenti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Marc Marquez ha messo in mostra le sue difficoltà con la Ducati GP26 durante il Gran Premio del Brasile, e le immagini del team hanno catturato perfettamente la sua frustrazione. Dopo essersi ritirato dal GP di Thailandia, Marquez mirava a un ritorno forte. Aveva passato tre settimane a recuperare completamente da infortuni della stagione precedente, ma ha affrontato un’altra prova dura in Brasile. Aprilia ha dominato il weekend, con Marco Bezzecchi che si è aggiudicato la vittoria, seguito da Jorge Martin. Anche se Marquez ha vinto la Sprint, ha chiuso il giorno della gara principale al quarto posto continuando a lottare con la sua moto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marquez definisce ‘disastro’ il GP26 dopo le qualifiche in Brasile: il video esclusivo Ducati.

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