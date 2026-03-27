La pasticceria Maritè di Bolsena ha ricevuto il premio speciale “Pasticceria rivelazione del Lazio” durante la sesta edizione del premio DolceRoma. La cerimonia si è svolta di recente, premiando l’attività come una delle novità più riconosciute della regione. La pasticceria si trova nel comune di Bolsena e ha ottenuto il riconoscimento per la sua proposta gastronomica.

La pasticceria Maritè di Bolsena conquista uno dei riconoscimenti più significativi della sesta edizione del premio DolceRoma: il premio speciale “Pasticceria rivelazione del Lazio”. Un risultato di grande rilievo per il territorio della Tuscia, che vede premiata una giovane realtà capace, in poco tempo, di affermarsi come nuovo punto di riferimento della pasticceria provinciale e regionale. La premiazione si è svolta a Roma lo scorso 25 marzo, nelle prestigiose sale di Palazzo Valentini, alla presenza di operatori del settore, stampa specializzata e protagonisti dell’enogastronomia laziale. Dietro il successo di Maritè ci sono Maria Brachini (classe 1995) e Emanuele Terranova (classe 1994), coppia nella vita e nel lavoro. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Maritè, la pasticceria di Bolsena è la "rivelazione del Lazio"

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