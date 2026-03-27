Mario Cagiano, consigliere comunale del Partito Democratico a Foggia, è stato nominato vice coordinatore di Anci Giovani Puglia. La nomina segue la sua partecipazione al coordinamento regionale dell’organismo, iniziata nel gennaio 2025.

Il consigliere comunale di Foggia: "Il mio obiettivo è contribuire a costruire una rete vera tra amministratori under 35, capace di mettere in connessione esperienze e idee" Anci Puglia riunisce oggi 248 comuni su 257 e svolge un ruolo centrale nel sostenere e valorizzare gli amministratori under 35 anche attraverso progettualità finanziate dal Fondo per le politiche giovanili. In provincia di Foggia si contano circa 100 amministratrici e amministratori under 35, una comunità ampia ma ancora troppo spesso frammentata. “Questo incarico è prima di tutto una responsabilità. In Puglia, e in Capitanata in particolare, ci sono tantissime giovani amministratrici e amministratori: una risorsa enorme che però troppo spesso vive il proprio ruolo in solitudine, finendo spesso per essere oppressi dalle faticose dinamiche amministrative”. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Mario Cagiano nominato vice coordinatore di Anci Giovani Puglia

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