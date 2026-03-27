Marina scuote Fi | Gasparri out dentro Craxi

Nell'ambito politico, si è assistito a un cambio di leadership con l'uscita di Gasparri e l'ingresso di Craxi. La figlia di un ex premier ha confermato la sua fiducia in Tajani, condividendo pubblicamente il suo apprezzamento. La decisione è stata comunicata in un contesto di aggiornamenti interni ai vertici del partito.

La figlia di Silvio Berlusconi avalla l’avvicendamento e conferma la sua «stima immutata» ad Antonio Tajani. Il capogruppo uscente al Senato: «Ho deciso io». Giallo sulla lettera di sfiducia: tra i firmatari mancano sei nomi su 20. Intanto il partito «ribolle» in Sicilia. «Certo che se il rinnovamento è Stefania Craxi, annamo bene!»: la battuta che un forzista di lungo corso e molto peso consegna alla Verità nel bel mezzo della giornata che vede le dimissioni di Maurizio Gasparri da capogruppo al Senato di Forza Italia, sostituito appunto da Stefania Craxi, su indicazione di Marina Berlusconi, sintetizza quella sensazione del «facciamo qualsiasi cosa pur di fare qualcosa», poiché non sembra, in tutta onestà, che il passaggio di consegne sia destinato a provocare chissà quali cambiamenti nel partito. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Marina scuote Fi: Gasparri out, dentro Craxi Articoli correlati Leggi anche: Prime dimissioni anche in Fi, Gasparri lascia per Craxi. Plauso di Marina Gasparri si dimette da capogruppo di FI. Al suo posto Stefania Craxi. Marina Berlusconi: "Da tempo sostengo l'apertura della classe dirigente"In giornata, secondo quanto si apprende, Maurizio Gasparri si dimetterà dal ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato. Tutto quello che riguarda Marina scuote Temi più discussi: Marina scuote FI, Gasparri nel mirino e Tajani sotto pressione; Maurizio Gasparri dimissioni: lascia la guida di Forza Italia al Senato ed arriva Stefania Craxi; Resa dei conti anche in Forza Italia dopo il referendum | Gasparri si dimette da capogruppo al Senato. La regia di Marina Berlusconi. Avvicendamento Gasparri-Craxi al Senato. Tajani più deboleLa figlia del Cav. dietro le manovre a Palazzo Madama. Gasparri si dimette da capogruppo dopo le firme per sfiduciarlo. Sarà presidente della commissione Esteri. In Forza Italia si apre la fase del ri ... ilfoglio.it Gasparri sfiduciato: si dimette. Al suo posto Stefani Craxi. Marina Berlusconi: La stimoDopo il pressing del partito il senatore ha fatto un passo indietro da capogruppo al Senato. Tajani: Grazie per l'impegno in questi anni. Al suo posto la senatrice Craxi. Intanto la presidente di Fi ... ilfoglio.it Marina Berlusconi rompe il silenzio sulla guerra in Iran: “È un’ennesima guerra sciagurata” Nel pieno dell’escalation militare in Medio Oriente, arriva una presa di posizione che scuote il dibattito politico italiano. Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e fi - facebook.com facebook