Maria Lombardi ha festeggiato il suo centunesimo primo compleanno presso la casa di riposo. Il sindaco e un’assessora hanno visitato Maria nel giorno della ricorrenza. La donna ha trascorso tutta la vita lavorando come magliaia. La cerimonia si è svolta senza altri eventi pubblici o cerimonie ufficiali.

Il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci e l’assessora Giada Severi hanno fatto visita a Maria Lombardi in occasione del suo 101° compleanno. Nata il 9 marzo 1925 a Magliano di Forlì, Lombardi si trasferì a Meldola negli anni Cinquanta dopo il matrimonio con Vittorio Castagnoli. La coppia si stabilì nei pressi della chiesa di San Francesco. Donna dal carattere forte e deciso, nel corso della vita ha gestito un negozio di merceria in via Cavour. Dopo la chiusura dell’attività ha lavorato in fabbrica come magliaia. Non ha avuto figli, ma ha sempre mantenuto un forte legame con i familiari. Accanto a lei, in occasione del compleanno, c’erano il nipote Ivan Stagnani, figlio della sorella, con la moglie Manuela Gasperini, e altri cinque nipoti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Maria ha compiuto 101 anni, una vita come magliaia: festa alla casa di riposo

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