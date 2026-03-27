Mara Venier ha deciso di trasferirsi rapidamente a Roma, una scelta che ha attirato l’attenzione. Presenti nel suo passato un legame di amicizia con Enrica Bonaccorti e un progetto di acquistare una casa vicino a questa, poi abbandonato poco prima di realizzarsi. La notizia ha fatto scalpore, lasciando i dettagli di questa decisione e del sogno mai concretizzato ancora poco chiari.

Trasloco lampo a Roma per Mara Venier: dietro questa scelta emerge un retroscena toccante legato all’amicizia con Enrica Bonaccorti e a un sogno rimasto incompiuto. Ecco tutti i retroscena! Leggi anche: Mara Venier dice addio a Domenica In, adesso sembra ufficiale: terremoto in Rai, che succede adesso? Mara Venier è da sempre uno dei volti più amati della televisione italiana, capace di raccontarsi con autenticità anche nei momenti più personali della sua vita. Negli ultimi tempi, la conduttrice è tornata al centro dell’attenzione non solo per i suoi impegni professionali, ma anche per alcune scelte importanti legate alla sfera privata. Tra cambiamenti e nuove esigenze familiari, la sua quotidianità ha subito una trasformazione significativa. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Mara Venier e quella casa vicino a Enrica Bonaccorti: il sogno infranto poco prima di realizzarsi, i fatti

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