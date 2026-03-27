Durante il Meeting di Livorno, svoltosi dal 19 al 21 marzo, alcuni nuotatori della Nazionale italiana hanno concluso un test agonistico in vista degli Assoluti di Riccione, che si terranno a metà aprile. Tra i partecipanti, Manuel Frigo ha commentato la stagione come un periodo di pausa e senza aspettative, evidenziando la necessità di miglioramenti prima dell’importante appuntamento.

Il Meeting di Livorno, disputato dal 19 al 21 marzo, ha consentito a diversi nuotatori di spicco della Nazionale italiana di effettuare un test agonistico nel percorso di avvicinamento verso il grande appuntamento degli Assoluti di Riccione, in programma a metà aprile. Manuel Frigo, che ha ben figurato nelle gare veloci dello stile libero conquistando un terzo posto sui 50 ed un secondo sui 100 metri, ha concesso una breve intervista a Martina Bonacchi andata in onda nella puntata speciale di SwimZone, visibile sul canale Youtube di OA Sport. “ Sensazioni abbastanza buone, dai. È una stagione dove sto nuotando meno del solito, sto cercando di divertirmi e anche un po’ riposarmi visto tutte le stagioni passate, però dai, le sensazioni non sono male. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Manuel Frigo: “Stagione un po’ di stacco e senza aspettative. Aspetti da migliorare prima degli Assoluti”

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