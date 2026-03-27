Manfredonia-Gravina a Budriesi di Bologna

Il match tra Manfredonia e Gravina si disputerà domenica 29 marzo 2026 alle 15:30 allo stadio Miramare. La partita sarà diretta dal signor Luca Budriesi, appartenente alla sezione di Bologna. Questa sarà la 29ª giornata del campionato di Serie D.

Sarà il Sig. Luca Budriesi della sezione di Bologna a dirigere la 29^ giornata di Serie D in programma domenica 29032026 alle ore 15:30 contro il Gravina allo stadio Miramare. Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti: Sig. Mario Cammarota della sezione di Nola e dal Sig. Davide Del Prete della sezione di Frattamaggiore. Area Comunicazione Manfredonia Calcio 1932 20252026 IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia-Gravina a Budriesi di Bologna Articoli correlati Manfredonia-Gravina, info bigliettiDi seguito, i prezzi dei tagliandi per assistere al match Manfredonia-Gravina in programma Domenica 29 Marzo alle ore 15:30. Leggi anche: Manfredonia, la sfida col Gravina alle 15.30