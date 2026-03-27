Mandello abbraccia Federico Pelizzari | Il tuo argento ci ha entusiasmato

A Mandello, si è svolta una cerimonia in onore di Federico Pelizzari, riconosciuto per aver raggiunto risultati di rilievo nel settore sciistico. L’atleta ha dichiarato di aver sempre sognato di ottenere una medaglia fin da bambino e di aver consolidato la sua posizione tra i migliori del mondo negli ultimi anni. La cerimonia ha coinvolto numerosi partecipanti e ha attirato l’attenzione della comunità locale.

Festa alla Polisportiva e una targa dall'Amministrazione dopo la grande prova alle recenti paralimpiadi invernali. L'atleta: "Una felicità immensa che sognavo fin da bambino" “Fin da quando ho iniziato a sciare da bambino, una medaglia era nei miei sogni. In questi ultimi anni mi sono confermato nei top mondiali della mia categoria. Quindi da un sogno è nato un obiettivo”. E quando l'obiettivo viene raggiunto cosa si prova? "Una felicità immensa. Ero super emozionato con le lacrime agli occhi per un momento che porterò con me per tutta la vita. Cosi è arrivato il coronamento di tutti i sacrifici, del lavoro di allenamento fatto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Mandello abbraccia Federico Pelizzari: "Il tuo argento ci ha entusiasmato" Articoli correlati Federico Pelizzari, è una rimonta d’argento in combinata! Prima medaglia alle ParalimpiadiPochi minuti dopo aver eguagliato Pechino 2022, l’Italia riscrive il numero di medaglie ed aggancia Torino 2006: l’ottavo podio azzurro alle... Federico Pelizzari fa l'impresa: argento ai Giochi paralimpici di Milano CortinaLo sciatore mandellese sale sul secondo gradino del podio nella supercombinata grazie a una strepitosa prova di slalom dopo il sesto posto in superG . Contenuti utili per approfondire Federico Pelizzari Grande Giove: gli atleti paralimpici Martina Vozza e Federico Pelizzari ci raccontano il dietro le quinte degli allenamenti di sci alpinoFiducia cieca a 100 km/h, interfoni che sussurrano traiettorie, app che misurano ogni fatica, budget basso e un sogno condiviso: gareggiare in casa, davanti a un pubblico che non sparisca dopo la ... wired.it La prima volta di Federico Pelizzari, argento alle Paralimpiadi. Abodi gioisce: Medaglia preziosa come un diamanteLo sciatore, nato a Mandello del Lario nel lecchese, si è messo al collo il primo metallo ai Giochi Invernali: Ripagato tutto il sudore che ho messo in questi ultimi due anni. La felicità del minist ... msn.com