Maltempo Monza e Brianza terza provincia più colpita della Regione | boom di interventi di soccorso

Il maltempo ha interessato diverse zone della Lombardia, con particolare intensità nella provincia di Monza e della Brianza, che si colloca come la terza regione più colpita. Nella giornata di ieri, i vigili del fuoco della regione hanno effettuato complessivamente 485 interventi di soccorso, di cui 271 nelle ultime ore, impegnandosi in operazioni di assistenza e gestione delle emergenze.

Giornata senza sosta di interventi di soccorso per i vigili del fuoco lombardi. Nella giornata di ieri, 26 marzo, i vigili del fuoco hanno operato ben 485 interventi di soccorso in tutta la regione Lombardia di cui 271 nelle ultime ore della giornata. Monza e Brianza si piazza al terzo posto regionale con ben 40 interventi sul territorio seguita da Brescia (20), Lecco (19), Pavia (17), Bergamo (14), Sondrio (9), Mantova (5), Lodi (4) e Cremona (2). Le squadre dei vigili del fuoco sono tuttora operative su tutto il territorio regionale per far fronte alle richieste di soccorso e garantire la sicurezza della popolazione. MonzaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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