Domani, 28 marzo, un’allerta meteo gialla sarà in vigore su alcune zone del Centro-Sud del paese a causa di condizioni di maltempo. L’Italia sta affrontando gli effetti residui di un’ampia perturbazione che sta attraversando la penisola da nord a sud, provocando instabilità atmosferica e precipitazioni nella regione. La situazione meteorologica rimane sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuova fase di instabilità sul Centro-Sud. L’Italia continua a fare i conti con gli effetti residui di un’intensa perturbazione che sta attraversando la penisola da nord a sud. Per la giornata di sabato 28 marzo 2026, la Protezione Civile ha diramato una allerta meteo gialla per temporali che interesserà diverse aree del Paese. Le regioni coinvolte sono Abruzzo, Calabria, Marche, Molise, Puglia e Sicilia, dove sono attese condizioni meteorologiche instabili, con fenomeni anche localmente intensi. Le regioni più esposte al rischio. Nonostante la perturbazione sia in graduale spostamento verso i Balcani, correnti fredde settentrionali continueranno ad alimentare il maltempo, soprattutto lungo il versante adriatico e al Sud. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Maltempo in Italia, allerta meteo gialla per domani, 28 marzo: le previsioni

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