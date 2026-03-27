Maltempo allerta meteo gialla domani 28 marzo per temporali | le regioni colpite

Domani 28 marzo, le previsioni indicano un’allerta meteo gialla per temporali in diverse regioni italiane, a causa dei residui dell’intenso fronte perturbato che sta attraversando il Paese. La perturbazione ha già provocato condizioni di maltempo in alcune aree, e si prevede che le piogge e i temporali interesseranno diverse zone durante la giornata. Il dipartimento di protezione civile ha emesso l’avviso per garantire la sicurezza della popolazione.

Sull’Italia ancora i residui effetti dell’intenso fronte perturbato che sta attraversando il nostro Paese. La Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, sabato 28 marzo 2026, una nuova allerta meteo gialla per temporali su sei regioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla domani 23 marzo per temporali: le regioni colpite Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla domani 26 marzo per temporali: le regioni colpite Approfondimenti e contenuti su Maltempo allerta meteo gialla domani 28... Temi più discussi: Maltempo. Allerta arancione per rischio vento forte; Maltempo sull'Italia anche oggi, allerta gialla in 9 regioni: pioggia, neve e vento fino a burrasca; Allerta gialla in Toscana per vento e mareggiate (ma c'è anche quella neve in 33 comuni); Ravenna ancora alle prese con il maltempo: allerta gialla prorogata per le piene dei fiumi. Maltempo, allerta meteo gialla domani 27 marzo per temporali e vento forte: le regioni colpiteAncora piogge e neve al Centro Sud e venti di burrasca su tutta l’Italia. Il dipartimento della Protezione Civile ha emesso per domani, venerdì 27 marzo 2026, l’allerta meteo gialla in nove regioni: ... fanpage.it Meteo, scatta l'allerta gialla per maltempo e criticità il 27 marzo 2026 in Italia: ecco doveLa Protezione Civile ha diffuso per venerdì 27 marzo 2026 un bollettino di allerta meteo gialla in Italia: tutte le regioni a rischio. meteo.it Maltempo Calabria, bufere di neve eccezionali in Sila: il cuore della Calabria come la Lapponia, accumuli vicini ai tre metri | FOTO - facebook.com facebook Maltempo Sicilia, a Messina scatta l'emergenza neve: bufere anche in collina, problemi alla viabilità | FOTO x.com