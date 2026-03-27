Mala tempora currunt

In un periodo di forte incertezza e instabilità, le notizie che arrivano dall'estero sono spesso caratterizzate da tensioni e conflitti. I cittadini italiani, di fronte a queste situazioni, possono solo manifestare il loro dissenso attraverso partecipazioni pubbliche. Le occasioni per esprimere il proprio punto di vista sono limitate, e la loro efficacia resta spesso soggetta alle scelte delle autorità.

Viviamo un tempo in cui di rassicurante c’è veramente poco, pochissimo, quasi nulla. Da semplici cittadini poco possiamo fare per modificare i grandi eventi internazionali se non manifestare la nostra contrarietà, partecipando alle manifestazioni in cui si può esprimere l’opinione pubblica. Con tutti i limiti, si intende, con cui oggi viene manipolata l’opinione pubblica, attraverso un’informazione, che assume le vesti proprie della pubblicità commerciale, anziché della corretta informazione. Ma credo possiamo, da cittadini, incidere maggiormente sulle vicende a noi più vicine. La coscienza critica di ognuno di noi, di ogni cittadino titolare di diritti e doveri non può e non deve esimersi dall’esprimere idee ed opinioni per il bene della collettività. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Mala tempora currunt Articoli correlati Mala del Brenta, catturato ex esponenteAncora guai per Ivan Giantin, 53enne legato in passato alla Mala del Brenta e nome noto nel Ferrarese per la sparatoria a colpi di kalashnikov in via... Leggi anche: ‘Quelli della Mala’, il 7 febbraio live a Scandiano mala tempora currunt Contenuti e approfondimenti su Mala tempora Temi più discussi: Mala tempora currunt? La storia smentisce chi critica i giovani e rimpiange il passato; Gattuso ha scelto la formazione: nessuna sorpresa dopo l'ultimo allenamento sotto la pioggia; Gattuso ha scelto la formazione: nessuna sorpresa dopo l'ultimo allenamento sotto la pioggia; Le ingerenze dell’IA nella cultura degli Usa. Per le città storiche mala tempora currunt: largo al cemento, conservazione e riuso non esistonoLo so, rischio di essere ripetitiva ma mala tempora currunt per i beni culturali. Amministrazioni di destra, di sinistra, di centro, vivono come una calamità naturale il fatto di avere nel proprio ... ilfattoquotidiano.it Mala tempora currunt, la guerra entra in scena attraverso l’obiettivo di Giuseppe TamponiDopo l’inaugurazione di ieri sera, il ristorante Komos di Oristano aprirà le porte a una mostra fotografica capace di unire arte, memoria classica e attualità. Protagonista è Giuseppe Tamponi, ... unionesarda.it Mala tempora currunt - facebook.com facebook Mala tempora currunt in #astonmartin per colpa della #honda... che tristezza! E con un genio a capo e investmenti enormi! #newey #alonso #stroll #F1 Newey pronto a lasciare il ruolo di team principal per la crisi Honda x.com