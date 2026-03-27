Mairano | Mattoncini

A Mairano, il bocciodromo sarà sede della seconda edizione di un evento dedicato ai mattoncini LEGO®. La manifestazione, promossa da Scuola Mairano, Franciacorta Bricks e il Comune, si terrà nel fine settimana, sabato 28 e domenica 29. La due giorni si rivolge a curiosi e appassionati, offrendo un appuntamento dedicato ai celebri mattoncini.

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male Non solo Scuola Mairano, Franciacorta Bricks e il Comune di Mairano presentano la seconda edizione del meraviglioso evento a tema LEGO®, quest’anno con un doppio appuntamento! Sabato 28 edomenica 29 il bocciodromo diverrà il punto di riferimento per curiosi e appassionati dei celebri mattoncini colorati. Ad aspettarvi ci saranno un'esposizione di opere originali in mattoncini lego e di collezioni private, una fornitissima area vendita, uno spazio dedicato ai fumetti, un'area gioco LEGO® e un'area Duplo®. Per i piccoli costruttori che vogliono cimentarsi in una sfida, ci sarà spazio anche per un concorso: “Brickini” (junior 6-10 anni) e “Bricketti” (senior 11+). 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Mairano: Mattoncini Articoli correlati Tanti mattoncini colorati in PediatriaEMPOLI Un gesto semplice che ha proiettato i piccoli bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Empoli nel fantastico mondo delle... Mattoncini Lego al GaribaldiCi sarà spazio anche per la beneficenza alla terza edizione di Prato Brick Show tutta dedicata ai mattoncini Lego in programma sabato 21 e domenica... CREMONA E SONCINO