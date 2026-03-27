Magherini | Rivera parlava poco ma tutti ascoltavano Fatal Verona? Dopo la sconfitta…

Guido Magherini, ex centrocampista del Milan negli anni '70, ha condiviso alcuni dettagli riguardo a Rivera, affermando che il calciatore parlava poco ma aveva comunque l'attenzione di tutti. Ha inoltre menzionato un episodio legato a una sconfitta a Verona, indicando che questa partita è stata particolarmente significativa. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in un'intervista recente.

Guido Magherini, ex centrocampista del Milan degli anni '70, è stato intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport. L'ex rossonero ha voluto raccontare i suoi anni passati al servizio del Milan, raccontando aneddoti legati a Nereo Rocco, Rivera e tanto altro ancor. Ecco, di' seguito, le sue parole: Su Nereo Rocco: «Sono cresciuto in rossonero, ho fatto tutta la trafila. Il Paròn mi apprezzava molto. Mi diceva: ‘Stai sempre dietro a Trapattoni, devi fare i passi piccoli come lui’. Eppure, Giovanni era dieci centimetri più basso. Ma è servito, sono cresciuto molto. Il Milan mi prese dalla Rondinella, spendendo 11 milioni. Tantissimi per un sedicenne. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Magherini: “Rivera parlava poco ma tutti ascoltavano. Fatal Verona? Dopo la sconfitta…” Articoli correlati Leggi anche: Milan, Berardi supera Shevchenko e Rivera: il dato emerso dopo Sassuolo-Verona Leggi anche: La mamma del piccolo Domenico: "Chi ha sbagliato paghi e chieda perdono. Tutti sapevano ma nessuno parlava"