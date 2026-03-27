I locali di via Atene 6 a Sassuolo, precedentemente oggetto di contestazioni per abusi edilizi, sono stati ufficialmente sanati. La vicenda, che aveva suscitato discussioni pubbliche nei mesi scorsi, si è conclusa con l’autorizzazione finale per l’uso dei magazzini come luogo di preghiera, dopo le verifiche e le pratiche di regolarizzazione delle irregolarità edilizie.

La vicenda legata ai locali di via Atene 6, che nei mesi scorsi aveva sollevato polemiche a Sassuolo, giunge a una formale risoluzione dal punto di vista edilizio. Il caso è dibattuto da tempo in città e lo scorso ottobre il consigliere Giacomo Vandelli del Gruppo Misto aveva portato la questione in Consiglio Comunale. L'interrogazione puntava i fari sull'associazione culturale islamica "Al-Huda", insediata in quegli spazi, i quali però non dispongono della necessaria destinazione d'uso per poter ospitare attività di culto. A far scattare il campanello d'allarme erano stati alcuni indizi raccolti durante le Fiere d'Ottobre, dove circolava un volantino privo di intestazione che annunciava la presenza di due moschee a Sassuolo, nonostante le carte ufficiali ne riconoscano solamente una. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Magazzini utilizzati come luogo di preghiera, sanati gli abusi edilizi in via Atene

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