Madre di tre figli trovata morta in un congelatore in UK | il marito accusato di omicidio

Da fanpage.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna madre di tre figli è stata trovata morta all’interno di un congelatore nella sua abitazione a Wakefield, nel Regno Unito. Il suo marito è stato arrestato con l’accusa di omicidio. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso. La notizia ha suscitato molta attenzione nella comunità locale.

Il cadavere della donna è stato rinvenuto all'interno di un congelatore nella sua abitazione di Wakefield. Il marito arrestato con l'accusa di omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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