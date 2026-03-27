Un genitore riflette sul desiderio di vedere il mondo attraverso gli occhi dei propri figli, mentre ascolta le loro spiegazioni sul risultato di un referendum. I figli, diciottenni, condividono le ragioni del voto, mostrando entusiasmo e ingenuità. Il dialogo si svolge mentre i giovani affrontano per la prima volta decisioni importanti, con un misto di convinzioni e incertezze.

Come vorrei avere i loro occhi. Lo penso mentre i miei figli mi spiegano il risultato del referendum, raccontando le ragioni e le certezze, le ingenuità e l’ardore di un mondo di diciottenni alle prese con il voto, quindi con la prima vera possibilità di decidere le cose, quelle difficili. Lo penso mentre mi mostrano i dischi che si sono regalati l’un l’altro. Lo penso mentre li guardo, di nascosto, suonare e cantare insieme Strange Weather, e i gatti li ascoltano estasiati. Lo penso mentre litigano per chi deve sparecchiare, urlano così tanto che alla fine sparecchio io. Lo penso lo stesso, mentre si insultano per decidere chi deve parlare per primo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Ma come vorrei avere i loro occhi. Anche mentre ridono di me

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Ciao a tutti. Vorrei avere un consiglio da parte del gruppo poiché mi sono immesso in gps quest'anno. Ho un punteggio basso (31.5) su Milano e provincia, in prima fascia, cdc AM12 e AS12. Quando compilerò le 150 preferenze, per avere più possibilità di rice - facebook.com facebook