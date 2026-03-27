Dopo più di tre anni alla guida del Movimento 5 Stelle in provincia di Avellino, Vincenzo Ciampi ha comunicato di aver deciso di lasciare il ruolo di coordinatore provinciale a causa di impegni professionali considerati incompatibili con l’incarico. La decisione è stata resa nota attraverso una dichiarazione pubblica, senza ulteriori dettagli su eventuali sviluppi futuri.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo oltre tre anni alla guida del Movimento 5 Stelle in provincia di Avellino, Vincenzo Ciampi annuncia il passo indietro dal ruolo di coordinatore provinciale. Una decisione maturata per motivi lavorativi: “Sono tornato pienamente alla mia attività professionale e non riesco più a seguire come necessario una fase complessa e delicata della vita politica provinciale”, ha spiegato Ciampi. Nel tracciare un bilancio della sua esperienza, l’ex coordinatore rivendica i risultati raggiunti sul territorio, a partire dalla nascita dei gruppi territoriali di Avellino, Montoro e Morra De Sanctis, e dal rafforzamento della presenza del Movimento in Irpinia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - M5S, passo indietro di Ciampi: “Impegni professionali incompatibili”

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