Il Napoli ha comunicato ufficialmente al centravanti belga che deve rientrare negli allenamenti, previsti per martedì, altrimenti verrà escluso dalla rosa. La posizione del club si è irrigidita, e la situazione ha generato un aumento delle tensioni tra le parti. La scelta di adottare questa linea dura è stata confermata da fonti vicine alla società.

Ugolini: "Il club ha detto no alla sua richiesta di allenarsi in Belgio. Lukaku, però, non è tornato. Sarà multato. Ma se non torna per martedì, sarà messo fuori rosa" Db Bergamo 22022026 - campionato di calcio serie A Atalanta-Napoli foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Romelu Lukaku Massimo Ugolini da Sky Sport conferma che il Napoli ha di fatto lanciato un ultimatum al centravanti belga: o rientra per la ripresa degli allenamenti, che presumibilmente sarà martedì, oppure sarà messo fuori rosa. “Nelle ultime ore sta crescendo la tensione, vi abbiamo raccontato del mancato rientro. Lukaku chiesto al club di poter migliorare l’atletizzazione in Belgio, di poter allenarsi in Belgio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku, si è inasprita la posizione del Napoli, la tensione sta crescendo (Sky)

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