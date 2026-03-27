Luis Hasa, centrocampista del Napoli in prestito alla Carrarese, ha annunciato il suo passaggio alla Nazionale albanese. Dopo aver giocato con le selezioni giovanili italiane, da ora rappresenterà l’Albania, paese di origine dei suoi genitori. La scelta riguarda le categorie Under 18, 19, 20 e 21.

Luis Hasa, centrocampista del Napoli in prestito alla Carrarese, ha deciso di cambiare Nazionale. Dopo aver disputato match con l’Italia Under 18, 19, 20 e 21, da ora giocherà con l’Albania, Paese natale dei suoi genitori. Prima di compiere 22 anni, infatti, il regolamento della Fifa prevede la possibilità di poter cambiare la Nazionale che si vuole rappresentare; Hasa li ha compiuti il 6 gennaio, ora dunque è ufficiale che non potrà più vestire la maglia dell’Italia. Come riportato da Goal Italy: L’Italia non potrà più contare su Luis Hasa. Nel senso che il giocatore di proprietà del Napoli, attualmente in prestito alla Carrarese in Serie B, ha deciso di non indossare più la maglia azzurra dopo aver collezionato 3 presenze con l’Under 21. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Luis Hasa giocherà con l’Albania, non rappresenterà più la Nazionale italiana

Articoli correlati

Napoli, in Serie B un altro gioiello azzurro: Luis HasaIl SSC Napoli guarda già al futuro e inizia a progettare una mini rivoluzione per la prossima stagione.

'infanzia in Venezuela al Classic con la Nazionale italianaOriginario di carúpano, in Venezuela, Nino scopre la passione per il baseball grazie a una mazza regalata dal padre durante un periodo di degenza...

Approfondimenti e contenuti su Luis Hasa

Temi più discussi: Bari-Carrarese, Rao contro Hasa: oggi il derby dei baby azzurri in serie B; Hasa show contro il Bari: assist e giocata da urlo per l'azzurro | Video; Genoa e altre due di A monitorano Luis Hasa; Hasa brilla a Carrara, sul talento del Napoli ci sono tre club di Serie A.

Luis Hasa ha deciso di cambiare: non giocherà più per la Nazionale italianaIl talentuoso calciatore di proprietà del Napoli, in prestito alla Carrarese, Luis Hasa, ha deciso: non giocherà più per la Nazionale italiana, il cambio dopo aver racimolato tre presenze con la selez ... msn.com

Addio Italia, eccomi Albania. Hasa ha deciso: giocherà per la nazionale dell'aquila bifronteDopo aver vestito la maglia dell’Italia nelle varie categoria giovanili dall’Under 18 fino all’Under 21, dove ha collezionato tre presenze,. tuttomercatoweb.com

L'Italia non potrà più contare su Luis Hasa. Nel senso che il giocatore di proprietà del Napoli, attualmente in prestito alla Carrarese in Serie B, ha deciso di non indossare più la maglia azzurra dopo aver collezionato 3 presenze con l'Under 21 Hasa è nat - facebook.com facebook

"Sogno la Serie A ma prima voglio i playoff di Serie B": la nostra intervista a Luis Hasa della @CarrareseCalcio x.com