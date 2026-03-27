L’Ue cade nella trappola cinese

Nei giorni scorsi, un alto ufficiale dell’Esercito popolare di liberazione cinese ha visitato Bruxelles per incontri ufficiali con rappresentanti dell’Unione europea. La visita includeva colloqui con responsabili europei, mentre le autorità europee non hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche dettagliate sui temi affrontati. La presenza di un funzionario militare cinese a Bruxelles si inserisce in un quadro di rapporti tra le parti.

Foto sorridenti coi generali e il Global Gateway affidato alle aziende di Xi. Il sostengo diretto della Cina alla guerra d'invasione russa dell'Ucraina aveva bloccato le consultazioni con le Forze armate di Pechino per anni. L'incontro con i vertici europei ha rivelato la superficialità con cui Bruxelles tratta il tema cinese, in una fase di profondi cambiamenti internazionali Cosa nasconde la mappatura cinese dei fondali marini. Non solo ricerca scientifica Nei giorni scorsi il maggiore generale Guo Hongtao, vicedirettore dell’Ufficio per la cooperazione militare internazionale dell’Esercito popolare di liberazione cinese, era a Bruxelles per colloqui di altissimo livello. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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