L'Ucraina subisce un furto da migliaia di euro in hotel e dopo poche ore viene eliminata dai Mondiali

Prima del match di spareggio con la Svezia, i calciatori dell'Ucraina hanno denunciato un furto nell'hotel di Benidorm, dove sono stati sottratti oggetti di valore e denaro. Dopo poche ore, la squadra è stata esclusa dai Mondiali. La vicenda si è verificata poco prima dell'incontro, senza ulteriori dettagli sulle indagini o sui responsabili.

Prima del playoff con la Svezia, i calciatori dell'Ucraina hanno subito la mai gradita visita dei ladri che dall'albergo di Benidorm hanno portato via oggetti di lusso, orologi e denaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Furto da 1.000 euro al Coin: donna arrestata, ma dopo poche ore è già liberaHa tentato di uscire indisturbata dal punto vendita Coin di corso Magenta, a Brescia, con una borsa piena di merce non pagata. Leggi anche: Neonata muore all’ospedale di Enna poche ore dopo la nascita: aperta un’inchiesta e disposta l’autopsia Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ucraina subisce Temi più discussi: Mosca attacca Odessa, Kiev colpisce un porto russo; Cosa succede se un drone può portare un ordigno nucleare; Mosca lancia un attacco insolito contro Kyiv, di giorno e con un metodo nuovo. Lezioni e segnali; Video. La Russia lancia 400 droni sull'Ucraina in una notte. Un grosso guaio per l'Ucraina. L'impatto multiplo della guerra mediorientale su KievLa questione Iran aumenta la solitudine degli ucraini. Mosca attribuisce lo stallo negoziale al fatto che gli americani hanno altre priorità, mentre in Europa ... huffingtonpost.it Matviichuk: L’appetito imperiale di Mosca è senza fine. Chi pensa che Putin si fermerà all’Ucraina è un illusoQuasi 100mila crimini di guerra subiti, oltre 470mila vittime tra militari e civili: Gli ucraini vogliono la pace, ma arrendersi non serve ... fanpage.it 87' con ASSIST per Mykyta Melnyk in Ucraina-Finlandia Gioco bloccato a destra in una difesa a 4. Molto bene quando è chiamato a impostare, molto pulito sia in verticale che in mezzo al campo. Chiude bene di testa su cross avversari. Al 73' fa l'ASSIST per l' - facebook.com facebook