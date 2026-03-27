Lucia Ilardo, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip, ha rivelato di non aver mai avuto un rapporto diretto con suo padre, anche se non prova rabbia nei suoi confronti. Prima di entrare nel reality, aveva dichiarato di voler aumentare la sua visibilità e farsi conoscere meglio dal pubblico. In passato, aveva partecipato a Temptation Island.

Nella casa più spiata dagli italiani nei giorni scorsi ha parlato della fine della sua storia d'amore con Rosario Guglielmi, ha iniziato un flirt con Renato Biancardi e nelle scorse ore si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sulla sua famiglia. Quando Lucia Ilardo è nata i suoi genitori erano solo due ragazzini e questo li ha portati a commettere degli sbagli. A causa dei loro problemi di coppia ha sofferto molto, quando si sono lasciati la prima volta lei aveva solamente dodici anni. Parlando con Adriana Volpa la gieffina ha detto che non prova rancore perché farebbe solo del male a se stessa se vivesse provando rabbia. Pensa che il padre abbia sbagliato con lei ma lui non si è mai reso conto di averla ferite, lei non gliene parla perché pensa che si scontrerebbe con un muro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Lucia Ilardo parla del padre al Grande Fratello Vip: “Non c’è mai stato ma non sono arrabbiata con lui”

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