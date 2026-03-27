Dopo 82 giorni di detenzione in isolamento e 80 dalla sua ultima apparizione pubblica, il presidente si è presentato ieri in tribunale a New York. È stato il suo secondo ingresso in aula dal 5 gennaio, due giorni dopo il suo arresto. La comparizione è avvenuta in un contesto di alta tensione legale e politica, con il protagonista visibilmente provato dall’intera vicenda.

Dopo 82 giorni di carcere in duro isolamento e 80 giorni dalla sua ultima apparizione pubblica, è stato un Nicolás Maduro chiaramente provato quello che ieri si è presentato a un tribunale di New York, per la seconda volta dal 5 gennaio, prima udienza dopo la cattura di 48 ore prima. Chiuso per 23 ore al giorno in una cella di tre metri per due dove stanno solo un letto di cemento contro il muro, un gabinetto di metallo e un lavandino, viene riferito che suda copiosamente, e alcune notti si mette a gridare in modo angosciato: “Sono il presidente del Venezuela! Sono stato rapito!”. Ha una piccola finestra con poca luce naturale, è costantemente sorvegliato da due guardie e ha solo pochi minuti per farsi una doccia, usare il cellulare e controllare le email. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'ombra di un presidente. Maduro in tribunale, 82 giorni dopo il suo arresto

Articoli correlati

Cosa rischia il presidente del Venezuela Nicolas Maduro dopo l’arresto: sarà processato negli UsaDopo l'attacco degli Stati Uniti a Caracas la scorsa notte, il presidente Nicolas Maduro e la moglie Cilia Flores, sono stati arrestati e trasferiti...

Cosa rischia il presidente del Venezuela Nicolas Maduro dopo l’arresto: sarà processato negli UsaDopo l'attacco degli Stati Uniti a Caracas la scorsa notte, il presidente Nicolas Maduro e la moglie Cilia Flores, sono stati arrestati e trasferiti...

Crisi Stati Uniti-Venezuela, Maduro in tribunale - 1mattina News 05/01/2026

Aggiornamenti e contenuti dedicati a L'ombra di un presidente Maduro in...

Temi più discussi: Maduro e la moglie in udienza a New York; Maduro in tribunale a New York: accuse, sanzioni e uno scontro giuridico senza precedenti; Due movimenti anomali in Borsa poco prima delle parole di Trump: il guadagno da 50 milioni di dollari e l'ombra dell'insider trading; La vendetta perfetta: il successo sugli Usa al World Baseball Classic esalta il Venezuela.

L'ombra di un presidente. Maduro in tribunale, 82 giorni dopo il suo arrestoIl processo per narcotraffico e terrorismo prosege: respinta la richiesta di sospensione, nonostante le difficoltà del presidente venezuelano nel pagare gli avvocati per il congelamento dei beni impos ... ilfoglio.it

Maduro senza scudi: il fallimento degli alleati e l'ombra cubana sulla sicurezzaSia su Cuba, sia sulla Russia, sia sulla Cina, sia sull’Iran Nicolás Maduro aveva fatto affidamento, per blindarsi sia contro la protesta interna sia contro la minaccia esterna. Cuba, a quanto pare, ... ilfoglio.it

Cosa è successo alla seconda udienza del processo a Maduro. @rssmiranda x.com

Le sanzioni statunitensi impediscono al governo venezuelano di pagare le spese, e Maduro e Flores affermano di non avere fondi personali sufficienti per coprirle da soli https://l.euronews.com/DDAj - facebook.com facebook