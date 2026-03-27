"Ho l’Italia sulla spalle", spiegava Rino Gattuso alla vigilia, prostrato come Atlante. Ieri, all’inizio di Italia-Irlanda del Nord, l’ha posata su quelle forti di Sandro Tonali e il ragazzo l’ha portata a 90’ dal Mondiale: un gol, un assist. Il ct ha scelto le spalle giuste, ha scelto la sua ombra in campo, un ex milanista, un numero 8 da fatica che era mezzo infortunato, ma chissenefrega, come faceva Rino, un rapinatore di palloni che sa difendere alla Ringhio, come spiegava Maignan: "Se Sandro mette il culo davanti al pallone, non lo vedi più". Qualche etto di grazia in più nelle scarpe, come ha dimostrato con le due giocate decisive che... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L’ombra di Rino ha le spalle larghe e si chiama Sandro Tonali

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L’agente di Sandro Tonali dice che il futuro del centrocampista si deciderà in estateL’agente di Sandro Tonali ha affermato che il centrocampista del Newcastle deciderà il suo futuro a fine stagione.

Contenuti utili per approfondire Sandro Tonali

Temi più discussi: L’ombra di Rino ha le spalle larghe e si chiama Sandro Tonali; Tonali costretto a uscire in Champions, ansia Gattuso: le condizioni in vista di Italia-Irlanda del Nord; Sandro Tonali infortunato e sostituito in Champions: nazionale in ansia per il centrocampista del Newcastle; PRIMA PAGINA - La Gazzetta dello Sport: Italia sì.

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Sandro Tonali, dagli esami un sospiro di sollievo: «Non c'è lesione muscolare». Ai playoff per i Mondiali ci saràUn sospiro di sollievo per Rino Gattuso. Il pilastro del centrocampo della sua Nazionale, l'ex milanista Sandro Tonali, sarà a disposizione ... msn.com

Tonali segna e fa esultare l’Italia intera che adesso vede il Mondiale più vicino: dopo il gol Sandro sforna anche l’assist per Kean in una partita eccezionale, come quella disputata all’Olimpico con il Milan che poi divenne campione d’Italia - facebook.com facebook

Il feeling tra Sandro Tonali e Rino Gattuso è iniziato anni fa, quando il centrocampista giocava ancora nel Brescia. Il ct azzurro ha ricordato la telefonata di Tonali: «Quando andò al Milan mi chiamò per chiedermi se poteva prendere la mia numero 8, fu una chi x.com