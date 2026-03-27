Locatelli generoso buona partita in interdizione e in impostazione Il voto dei giornali per il capitano della Juve dopo Italia Irlanda del Nord

Dopo la partita tra Italia e Irlanda del Nord, i giornali hanno assegnato un voto positivo al centrocampista della Juventus. È stato descritto come generoso in campo, con prestazioni efficaci sia nell'interdizione che nell'impostazione del gioco. La sua prova è stata valutata come buona dagli osservatori, sottolineando il suo contributo durante l'incontro.

Locatelli generoso, buona partita in interdizione e in impostazione. Il voto dei giornali per il centrocampista bianconero. La Juve può sorridere osservando le prestazioni dei propri pilastri impegnati con le selezioni nazionali. Nella sfida di ieri sera tra Italia e Irlanda del Nord, terminata 2-0, a rubare la scena è stato Manuel Locatelli.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Il calciatore ha offerto una prova di spessore, guadagnandosi un meritato 6.5 nelle pagelle di Tuttosport. Il mediano si è distinto per una gestione del gioco definita “di lotta e di governo”, mostrandosi efficace sia nei tackle più duri sia nella precisione dei lanci lunghi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli generoso, buona partita in interdizione e in impostazione. Il voto dei giornali per il capitano della Juve dopo Italia Irlanda del Nord Articoli correlati Locatelli ringrazia i tifosi dopo la partita con il Galatasaray: il messaggio strappalacrime sui social del capitano della Juve – FOTOPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Italia Irlanda del Nord, la partita di Locatelli: dentro alla prestazione del centrocampista degli azzurriConceicao non ha dubbi: «Liverpool? So che si parla di un grande club, ma gioco già in un grande club dove sono felice!» Mercato Juve, restyling... Una raccolta di contenuti su Italia Irlanda del Temi più discussi: Italia-Irlanda del Nord 2-0, le pagelle: Politano generoso (6,5), Tonali chirurgico (7). Delude Retegui (5); Italia-Irlanda del Nord 2-0, le pagelle: Tonali (7,5) svegli gli azzurri, Kean (7) mette il sigillo, Retegui (5) macchinoso; Pagelle Italia Irlanda del Nord | Locatelli ringhia in mezzo al campo Gatti entra e regge bene Dentro ai numeri e le statistiche della loro partita VOTI. Playoff Mondiali, Italia-Irlanda del Nord 2-0: Tonali e Kean regalano la finale a GattusoLeggi su Sky TG24 l'articolo Playoff Mondiali, Italia-Irlanda del Nord 2-0: Tonali e Kean regalano la finale a Gattuso ... tg24.sky.it Italia-Irlanda del Nord 2-0, le pagelle: Politano generoso (6,5), Tonali chirurgico (7). Delude Retegui (5)A Bergamo, l'Italia vince la semifinale dei playoff Mondiali contro l'Irlanda del Nord per 2-0. Decisive la reti di Tonali al 56' e di ... leggo.it #Locatelli svela cosa ha detto Gattuso all’intervallo di Italia-Irlanda del Nord. VIDEO #SkySport x.com Playoff Mondiale 2026, Italia-Irlanda del Nord 2-0: gol e assist per Tonali, grande prova di Politano. Martedì la finale contro la Bosnia Articolo completo nel primo commento. - facebook.com facebook