Nel 1956, un romanzo scritto da una scrittrice americana ha suscitato scalpore per il suo racconto sulla provincia e i suoi segreti nascosti. L’opera, pubblicata in quegli anni, è stata definita da The Guardian come “il romanzo che ha scandalizzato l’America”, pochi anni dopo il successo di opere come Lolita di Nabokov. A settant’anni di distanza, si ripropone come esempio di narrativa capace di scuotere la società e le sue convenzioni.

Settant’anni dopo, torna «il romanzo che ha scandalizzato l’America», come scrisse The Guardian. Era il 1956, anni bollenti dal punto di vista letterario, nel ‘55 c’era già stato Nabokov con Lolita a sconvolgere il mondo, e Grace Metalious lo fece fibrillare totalmente. Il suo libro si intitolava I peccati di Peyton, oggi diventa soltanto Peyton Place, la vicenda si svolge dal 1939 al 1945, nella nuova traduzione sottile e intelligente (Blackie edizioni, pag.496, euro 22) mirata al cuore della provincia americana, da sempre fulcro della letteratura made in Usa, da Thornton Wilder ad Edgar Lee Master, le piccole cittadine considerate come cuore pulsante degli States. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Lo scandaloso romanzo che ha svelato il lato oscuro della provincia americana

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