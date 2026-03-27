Lo riempio di botte | frase shock durante il Challenger di San Paolo

Durante il Challenger di San Paolo, una frase pronunciata in modo diretto e violento ha attirato l’attenzione. Un partecipante ha detto:

"Que no me hable más porque lo voy a cagar a trompadas", ossia: "Che non mi parli più oppure lo riempio di botte". Toni accesi e momenti di tensione durante la partita tra Alex Barrena e Juan Pablo Varillas al Challenger di San Paolo: il tennista argentino Barrena si scaglia contro l'avversario inveendo rumorsamente da fondo campo e lo accusa di parlargli troppo. La partita è poi proseguita e si è conclusa con la vittoria proprio di Barrena per 2-6 6-2 6-3. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Lo riempio di botte": frase shock durante il Challenger di San Paolo Articoli correlati “Sono un grande atleta, ma della fi..”. La frase shock di Massimo Boldi, e il Comitato Olimpico lo rimuove dai tedoforiMassimo Boldi non farà più parte dei tedofori della staffetta olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina. Leggi anche: Diverbio durante lo spritz poi l'uomo la tramortisce di botte: 52enne in carcere