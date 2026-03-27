LIVE Pattinaggio artistico Mondiali 2026 in DIRETTA | tra poco sul ghiaccio Lara Naki Gutmann

Tra pochi minuti inizia la sessione di pattinaggio artistico ai Mondiali 2026, con la performance di Lara Naki Gutmann. La competizione si svolge sul ghiaccio, e gli appassionati possono seguire la diretta aggiornando la pagina. Finora, sono stati segnalati buoni risultati per alcuni salti come il doppio axel e il triplo flip, mentre l’atterraggio sul triplo lutz non è stato considerato perfetto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.13: Bene il doppio axel, bene il triplo flip, non perfetto l’atterraggio sul triplo lutz, bene la combinazione doppio axel+doppio toeloop, 20.11: Si riparte! Apre il terzo gruppo la kazaka Sofia Samodelkina, 19 anni, nata a Mosca e di stanza ad Astana dove è allenata (con qualche puntata anche a Mosca) da Elmira Turganova, 12ma dopo il programma corto. E’ stata bronzo alle Universiadi di Torino, settima lo scorso anno al Four Continents e 14ma al Mondiale di Boston. Quest’anno ha chiuso al nono posto il Four Continents e al decimo i Giochi Olimpici di Milano. Si esibisce su un mix tratto da Sunset Boulevard di Andrew Lloyd Webber: Entr’acte, The Final Scene, With One Look. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: tra poco sul ghiaccio Lara Naki Gutmann Articoli correlati Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Lara Naki Gutmann sogna l’exploit Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: attesa per Lara Naki Gutmann nell’ultimo gruppo Contenuti e approfondimenti su Lara Naki Gutmann Temi più discussi: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Caldara/Maglio qualificati per il libero! Bene Lara Naki Gutmann; Risultati Pattinaggio di figura oggi • Mondiali 2026: tutte le gare in diretta; Pattinaggio artistico, Lara Naki Gutmann appena fuori dalla top 5 dopo lo short ai Mondiali, Sakamoto incanta; Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi in tv: orari mercoledì 25 marzo, streaming, italiani in gara. Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari venerdì 27 marzo, tv, streaming, azzurri in garaNuovo giorno di competizioni all'O2 di Praga, arena sportiva che ospita questa settimana i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico. Nella ... oasport.it Pattinaggio artistico, Lara Naki Gutmann appena fuori dalla top 5 dopo lo short ai Mondiali, Sakamoto incantaComincia con una prestazione molto solida il cammino di Lara Naki Gutmann. La trentina ha infatti centrato la settima posizione in occasione dello short ... oasport.it FAVO-LARA Ottimo programma corto per Lara Naki Gutmann a Praga! L’azzurra è in settima piazza provvisoria, ma mai aveva chiuso questo segmento di gara ai Mondiali così in alto! La rassegna iridata di pattinaggio di figura prosegue oggi con altri d - facebook.com facebook FAVO-LARA Ottimo programma corto per Lara Naki Gutmann a Praga! L’azzurra è in settima piazza provvisoria, ma mai aveva chiuso questo segmento di gara ai Mondiali così in alto! La rassegna iridata di pattinaggio di figura prosegue oggi con altri d x.com