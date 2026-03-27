LIVE Pattinaggio artistico Mondiali 2026 in DIRETTA | taglio in vista per Manni Roethlisberger e Paolino Tuba Attesa per Gutmann

Durante la sessione di pattinaggio artistico ai Mondiali 2026, si sono verificati cambiamenti significativi nelle coppie in gara. In particolare, si prevede un possibile taglio per le coppie ManniRoethlisberger e PaolinoTuba. Nel frattempo, la coppia canadese composta da Lajoie e Lagha ha raggiunto un punteggio di 80, mentre si attende il risultato di Gutmann.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.18: La coppia canadese composta da Marjorie Lajoie e Zachary Lagha totalizza un punteggio di 80.81 che significa secondo posto 15.13: Ad aprire il penultimo gruppo la coppia canadese, composta da Marjorie Lajoie e Zachary Lagha, 25 anni lei, nata a Boucherville, 26 anni lui, di Greenfield Park. Sono allenati a Montreal da Romain Haguenauer, Marie-France Dubreuil, Pascal Denis, Patrice Lauzon, Josee Piche. Sono stati 14mi ai Mondiali 2021, 13mi ai Giochi di Pechino, 11mi ai Mondiali di Montpellier e terzi ttre anni fa ai Four Continents. Nel 2024 furono sesti al Mondiale di Montreal, lo scorso anno sul terzo gradino del podio al Four Continents. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: taglio in vista per Manni/Roethlisberger e Paolino/Tuba. Attesa per Gutmann Articoli correlati Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Manni/Roethlisberger e Paolino/Tuba a rischio! Attesa per Gutmann Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Manni/Roethlisberger e Paolino/Tuba puntano alla qualificazione nella Rhythm Dance FANNO UN ALTRO SPORT! ORO per Miura/Kihara che incantano con un punteggio SUPER | #MilanoCortina2026 Contenuti utili per approfondire LIVE Pattinaggio artistico Mondiali... Temi più discussi: Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari venerdì 27 marzo, tv, streaming, italiani in gara; Campionati del mondo di pattinaggio di figura 2026: programma, orari e dove vedere tutte le stelle in gara a Praga; LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Gutmann sogna la top10, si parte con la Rhythm Dance; Calendario Mondiali pattinaggio artistico 2026: programma, orari, tv, streaming. LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: taglio in vista per Manni/Roethlisberger e Paolino/Tuba. Attesa per GutmannCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.54: Ora l'ultima pausa per il rifacimento del ghiaccio. Questa la classifica dopo cinque gruppi: 1 Laurence ... oasport.it Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari venerdì 27 marzo, tv, streaming, azzurri in garaNuovo giorno di competizioni all'O2 di Praga, arena sportiva che ospita questa settimana i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico. Nella ... oasport.it Se Manni/Roethlisberger vogliono continuare non vedo perché non dovrebbero farlo. Questi mondiali saranno un primo confronto interessante con Paolino/Tuba dopo il cambio di team (per entrambe le coppie). Speriamo di riavere anche Tali/Lafornara in for x.com