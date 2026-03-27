LIVE Pattinaggio artistico Mondiali 2026 in DIRETTA | Lara Naki Gutmann sogna l’exploit

Alle 17.50 si tiene a Praga la competizione femminile dei Mondiali di pattinaggio artistico, con l'inizio della gara che assegna il secondo titolo della manifestazione. La competizione si svolge nella O Arena e promette un risultato incerto, mentre i partecipanti si preparano a scendere in pista. La diretta è aggiornata in tempo reale per seguire gli sviluppi della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.50: Gara incertissima quella femminile che sta per iniziare alla O” Arena di Praga, che assegna il secondo titolo di questa manifestazione, 17.47: Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Praga in Cechia 16.30: Si chiude qui la nostra diretta ma tra meno di un’ora e mezzo si riparte con la gara femminile. Grazie per averci seguito, a più tardi e buon pomeriggio 16.28: Purtroppo le due coppie italiane non sono riuscite ad evitare il taglio. Dominio previsto della coppia francese Fournier BeaudryCizeron, GillesPoirier si confermano la seconda forza in campo e la coppia britannica FearGibson può prendersi un’altra soddoisfazione dopo la delusione olimpica 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

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