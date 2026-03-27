LIVE Pattinaggio artistico Mondiali 2026 in DIRETTA | eliminati Manni Roethlisberger e Paolino Tuba Attesa per Gutmann

Durante i Mondiali di pattinaggio artistico 2026, sono stati eliminati i duo ManniRoethlisberger e PaolinoTuba, mentre si attende l’esibizione di Gutmann. Attualmente, la classifica vede al primo posto il duo francese composto da Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron, con un punteggio di 92, prima dell’ultima esibizione prevista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.46: Questa la classifica quando manca l’ultimo gruppo: 1 Q Laurence FOURNIER BEAUDRY Guillaume CIZERON FRA 92.74 2 Q Olivia SMART Tim DIECK ESP 81.06 3 Q Christina CARREIRA Anthony PONOMARENKO USA 80.89 4 Q Marjorie LAJOIE Zachary LAGHA CAN 80.81 5 Q Diana DAVIS Gleb SMOLKIN GEO 79.34 6 Q Juulia TURKKILA Matthias VERSLUIS FIN 78.03 7 Q Katerina MRAZKOVA Daniel MRAZEK CZE 76.74 8 Q Caroline GREEN Michael PARSONS USA 76.42 9 Q Natalie TASCHLEROVA Filip TASCHLER CZE 76.35 10 Q Utana YOSHIDA Masaya MORITA JPN 72.33 11 Q Holly HARRIS Jason CHAN AUS 71.12 12 Q Jennifer JANSE van RENSBURG Benjamin STEFFAN GER 71. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: eliminati Manni/Roethlisberger e Paolino/Tuba. Attesa per Gutmann Articoli correlati Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Manni/Roethlisberger e Paolino/Tuba a rischio! Attesa per Gutmann Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: taglio in vista per Manni/Roethlisberger e Paolino/Tuba. Attesa per Gutmann CONTI-MACII da standing ovation, miglior libero in carriera e 2° posto a Nagoya | RIVIVI LA PROVA Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Pattinaggio artistico Mondiali... Temi più discussi: Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari venerdì 27 marzo, tv, streaming, italiani in gara; Campionati del mondo di pattinaggio di figura 2026: programma, orari e dove vedere tutte le stelle in gara a Praga; LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Gutmann sogna la top10, si parte con la Rhythm Dance; Calendario Mondiali pattinaggio artistico 2026: programma, orari, tv, streaming. LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: taglio in vista per Manni/Roethlisberger e Paolino/Tuba. Attesa per GutmannCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.21: Scendono sul ghiaccio i georgiani Diana Davis, nata a Las Vegas, Unsa e residente a Leesburg, 23 anni e ... oasport.it Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari venerdì 27 marzo, tv, streaming, azzurri in garaNuovo giorno di competizioni all'O2 di Praga, arena sportiva che ospita questa settimana i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico. Nella ... oasport.it Se Manni/Roethlisberger vogliono continuare non vedo perché non dovrebbero farlo. Questi mondiali saranno un primo confronto interessante con Paolino/Tuba dopo il cambio di team (per entrambe le coppie). Speriamo di riavere anche Tali/Lafornara in for x.com