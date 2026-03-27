Durante le pre-qualifiche del GP degli Stati Uniti della MotoGP 2026, il pilota italiano ha ottenuto il miglior tempo, mentre il pilota spagnolo si è piazzato a soli due millesimi di secondo da lui. Sono partiti in pista anche Marc Marquez e Bagnaia, mentre le sessioni continuano con i motori pronti a scaldarsi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.48 Acosta a 2 millesimi da Bezzecchi! Partono Marc Marquez e Bagnaia. 21.46 Tempone di Bezzecchi e time-attack che lo proietta in vetta in 2’01?367 precedendo di 0?127 Marini e di 0?325 Bastianini. Si lanciano anche gli altri per il time-attack. 21.45 Si lanciano Bezzecchi e Bastianini per il time-attack. 21.43 Fabio Di Giannantonio, dopo la caduta a inizio turno, si ridesta e si porta in vetta in 2’01?980, precedendo di 86 millesimi Marc Marquez e di 0?03 Ai Ogura. Quarto Bagnaia a 0?211, mentre Bezzecchi è ottavo a 0?305. 21.39 2’02?291 per Bagnaia che non si schioda dal terzo posto, comunque stampa un buon crono. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio svetta nelle pre-qualifiche, saranno minuti roventi

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