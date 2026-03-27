LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Vingegaard domina a Coll de Pall Evenepoel al tappeto

Oggi si corre la tappa del Giro di Catalogna 2026 con il leader della classifica generale che ha conquistato la vetta del Coll de Pall, mentre il principale sfidante ha perso terreno. Sono in corso aggiornamenti in tempo reale sulla corsa, con collegamenti anche su altre gare ciclistiche programmate nel pomeriggio. La corsa si sta sviluppando sotto una giornata soleggiata e le performance dei corridori stanno determinando i cambiamenti in classifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 16:10 LA TOP TEN DELLA QUINTA TAPPA 1-Jonas Vingegaard (DEN, Team Visma – Lease a Bike) 4:13.44 2-Felix Gall (AUT, Decathlon CMA CGM Team) +0:51 3-Lenny Martinez (FRA, Bahrain – Victorious) +1:01 4-Florian Lipowitz (GER, Red Bull-BORA-hansgrohe) s.t. 5-Valentin Paret-Peintre (FRA, Soudal Quick-Step) s.t. 6-Remco Evenepoel (BEL, Red Bull-BORA-hansgrohe) +1:38 7-Mattias Skjelmose (DEN, Lidl-Trek) +1:39 8-Lorenzo Fortunato (ITA, XDS Astana Team) s.t. 9-Clan Uijtdebroeks (BEL, Movistar Team) s. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard domina a Coll de Pall, Evenepoel al tappeto Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la sfida tra Evenepoel e VingegaardCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Catalogna 2026. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia il duello tra Evenepoel e VingegaardCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Catalogna 2026. Una selezione di notizie su LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puro; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: volata poderosa di Magnus Cort, terzo Busatto. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard domina a Coll de Pall, Evenepoel al tappetoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI ... oasport.it Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi La Seu d’Urgell-La Molina/Coll de Pal in tv: orari, percorso, favoriti. Sfida sui Pirenei!Quanto è stato rinviato nella giornata di ieri a causa delle avverse condizioni meteo diventa adesso ineluttabile: è il momento dell'atteso scontro tra i ... oasport.it LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione accorciata, cambia lo scenario - x.com DIRETTA LIVE - Dopo le emozioni della Milano-Sanremo continua lo spettacolo del ciclismo internazionale. Spazio al Giro di Catalogna, con una parata di big pronti a darsi battaglia. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto della prima tappa - facebook.com facebook