LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Superato Coll De Josa due italiani in fuga

Oggi si svolge una tappa del Giro di Catalogna 2026, con i ciclisti che hanno superato il Coll De Josa. Due corridori italiani sono in fuga, mentre la corsa prosegue lungo il percorso. È possibile seguire la diretta aggiornata sulla piattaforma online, con eventi in corso anche per altre competizioni ciclistiche come la E3 Saco Classic e la tappa di oggi della Coppi & Bartali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 13.31 Fase in discesa adesso per battistrada e gruppo. 13.29 I corridori hanno appena passato Coll De Josa. 13.26 Ciccone (Lidl-Trek) è il primo a raggiungere i piedi di Coll De Josa. 13.23 Manca poco al passaggio di Coll De Josa 13.20 Abbiamo appena passato la prima ora e mezza di corsa. 13.17 Ricordiamo i cinque corridori davanti: si tratta di Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Davide Piganzoli (Team Visma Lease a Bike), Marc Soler (UAE Team Emirates – XRG) e Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) ed Einer Rubio (Movistar Team). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Superato Coll De Josa, due italiani in fuga Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: nuovo tentativo di fuga. Si avvicina l’Alt de Sant FeliuCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: fuga di due uomini in testa, ma il gruppo controllaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13. Una selezione di notizie su LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: volata poderosa di Magnus Cort, terzo Busatto; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puro. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ciccone e Piganzoli in fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI ... oasport.it Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi La Seu d’Urgell-La Molina/Coll de Pal in tv: orari, percorso, favoriti. Sfida sui Pirenei!Quanto è stato rinviato nella giornata di ieri a causa delle avverse condizioni meteo diventa adesso ineluttabile: è il momento dell'atteso scontro tra i ... oasport.it LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione accorciata, cambia lo scenario - x.com DIRETTA LIVE - Dopo le emozioni della Milano-Sanremo continua lo spettacolo del ciclismo internazionale. Spazio al Giro di Catalogna, con una parata di big pronti a darsi battaglia. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto della prima tappa - facebook.com facebook