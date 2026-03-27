LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | sarà battaglia totale sui Pirenei!

Oggi si svolge la quinta tappa del Giro di Catalogna 2026, con partenza e arrivo sui Pirenei. La corsa è in diretta e si prevede una battaglia tra i ciclisti lungo il percorso montano. I partecipanti affrontano un itinerario caratterizzato da salite impegnative e discese tecniche. La tappa è seguita in tempo reale attraverso aggiornamenti online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro di Catalogna 2026. Arriva finalmente il primo faccia a faccia tra gli uomini di classifica dopo quattro frazioni destinate alle ruote veloci con qualche intromissione dei big. 155.3 km da La Seu d’Urgell a La MolinaColl de Pall per una tappa che presenterà ben cinque GPM, tre dei quali di prima categoria e l’ultimo di categoria speciale. Sarà dunque la tappa regina della manifestazione con quasi 4500 metri di dislivello da coprire ed un arrivo ad oltre 2000 metri di quota. Dopo la partenza in leggera discesa non ci sarà un attimo di tregua. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sarà battaglia totale sui Pirenei! Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa tagliata a causa del vento, altra occasione per i velocistiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro... LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo EvenepoelCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:10 Terza posizione per un superbo Thomas Pidcock. Approfondimenti e contenuti su LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puro; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: riscatto di Vernon, Evenepoel e Pidcock rosicchiano abbuoni. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sarà battaglia totale sui Pirenei!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro di Catalogna 2026. Arriva ... oasport.it LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO ... oasport.it LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione accorciata, cambia lo scenario - x.com DIRETTA LIVE - Dopo le emozioni della Milano-Sanremo continua lo spettacolo del ciclismo internazionale. Spazio al Giro di Catalogna, con una parata di big pronti a darsi battaglia. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto della prima tappa - facebook.com facebook