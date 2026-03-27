LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | che attesa per la battaglia sui Pirenei

Da oasport.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si tiene una tappa del Giro di Catalogna 2026 che attraversa i Pirenei, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. La corsa è seguita anche da altre competizioni ciclistiche, tra cui la E3 Saco Classic e una tappa della Coppi & Bartali, entrambe trasmesse in diretta a partire dalle 12.50 e dalle 13.00. Gli appassionati possono aggiornarsi sui siti dedicati per seguire gli sviluppi delle varie gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 11.34: Arriva finalmente il primo faccia a faccia tra gli uomini di classifica dopo quattro frazioni destinate alle ruote veloci con qualche intromissione dei big. 155.3 km da La Seu d’Urgell a La MolinaColl de Pall 11.30: Bungiorno cominciamo la diretta della quinta tappa del Giro di Catalogna. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro di Catalogna 2026. Arriva finalmente il primo faccia a faccia tra gli uomini di classifica dopo quattro frazioni destinate alle ruote veloci con qualche intromissione dei big. 🔗 Leggi su Oasport.it

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