Oggi si svolge la quinta tappa del Giro di Catalogna 2026, con una corsa che si svolge sui Pirenei. La gara vede coinvolti i ciclisti Vingegaard, Almeida ed Evenepoel, in una battaglia che si svolge lungo il percorso montano. I corridori sono impegnati in una fase cruciale della competizione, con aggiornamenti disponibili tramite la diretta testuale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro di Catalogna 2026. Arriva finalmente il primo faccia a faccia tra gli uomini di classifica dopo quattro frazioni destinate alle ruote veloci con qualche intromissione dei big. 155.3 km da La Seu d’Urgell a La MolinaColl de Pall per una tappa che presenterà ben cinque GPM, tre dei quali di prima categoria e l’ultimo di categoria speciale. Sarà dunque la tappa regina della manifestazione con quasi 4500 metri di dislivello da coprire ed un arrivo ad oltre 2000 metri di quota. Dopo la partenza in leggera discesa non ci sarà un attimo di tregua. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: battaglia totale sui Pirenei tra Vingegaard, Almeida ed Evenepoel!

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