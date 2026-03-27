LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA | vittoria pazzesca di Van der Poel sul podio Hagenes e Vermeersch

Durante la tappa di oggi del Giro di Catalogna, il ciclista ha concluso in prima posizione, seguito sul podio da due compagni di squadra. La corsa è stata trasmessa in diretta, con aggiornamenti disponibili online dalle ore 11. La gara si è svolta con diversi momenti di battaglia tra i principali favoriti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 17.40 Terza vittoria all’E3 Saxo Classic per Van der Poel, che raggiunge Fabian Cancellara e Jan Raas. Sopra l’olandese rimangono solo Rik Van Looy a 4 e Tom Boonen a 5. 17.38 60esima vittoria in carriera, tripletta consecutiva ad Harelbeke. 17.37 Sul podio Hagenes e Vermeersch. 17.36 VITTORIA INCREDIBILE DI VAN DER POEL! L’olandese respinge il rientro degli inseguitori e alza le braccia ad harelbeke. 17.35 ATTENZIONE! Riaccelera Van der Poel e dietro si ferma Vermeersch, l’olandese può farcela! 17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA: vittoria pazzesca di Van der Poel, sul podio Hagenes e Vermeersch Articoli correlati LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA: attacco di Van der Poel sul BoignebergCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11. LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA: Van der Poel in solitaria, gruppo a 1?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11. Contenuti e approfondimenti su Saxo Classic Temi più discussi: Dove vedere in tv la E3 Saxo Classic 2026: programma, orari, streaming; L'ultimo esame prima del Fiandre, van der Poel cerca il tris: la guida completa; E3 Saxo Classic 2026, la startlist definitiva; E3 Saxo Classic in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA: vittoria pazzesca di Van der Poel, sul podio Hagenes e VermeerschCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA ... oasport.it HARELBEKE. È IL GIORNO DEL PICCOLO FIANDREOggi è il giorno della 68a edizione dell'E3 Saxo Classic ad Harelbeke, da sempre una delle corse più attraenti della primavera, con quel tracciato impegnativo sulle leggendarie salite delle Ardenne fi ... tuttobiciweb.it MATHIEU VAN DER POEL DOMINANTE ALL'E3 SAXO CLASSIC MVDP, con una gara perfetta, vince in solitaria la 68esima edizione della classica fiamminga: terzo successo consecutivo al ‘Piccolo Fiandre’ per l'olandese - facebook.com facebook Brandon Fedrizzi dominates the E3 Saxo Classic 2026 junior race, sprinting to victory at 135.8 km and ahead of Noah Schnyder and Miklaj Legiec. The 17-year-old Bolzano rider, racing under the national team, confirms a strong season start. Details: x.com