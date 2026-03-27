LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA | Van der Poel in solitaria gruppo a 1?

Da oasport.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la tappa di oggi del Giro di Catalogna, un ciclista ha preso il comando della corsa in solitaria, lasciando il gruppo a circa un minuto di distanza. La corsa è seguita in diretta con aggiornamenti continui a partire dalle ore 11. La competizione si sta svolgendo con diversi tentativi di fuga e un gruppo compatto che cerca di reagire.

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