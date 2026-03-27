LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA | Van der Poel in solitaria gruppo a 1?

Durante la tappa di oggi del Giro di Catalogna, un ciclista ha preso il comando della corsa in solitaria, lasciando il gruppo a circa un minuto di distanza. La corsa è seguita in diretta con aggiornamenti continui a partire dalle ore 11. La competizione si sta svolgendo con diversi tentativi di fuga e un gruppo compatto che cerca di reagire.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 17.01 Tre corridori hanno raggiunto Dewulf e sono Florian Vermeersch (UAE Team Emirates XRG), Per Strand Hagens (Team Visma Lease a Bike) e Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility). 16.59 Attacchi in gruppo, sull’E3 Col Karnemelkbeekstraat. 16.57 Inizia l’E3 Col Karnemelkbeekstraat (1.5 km al 5.4%), per la testa della corsa. 16.56 Ripresi Morgado e Bystrom, gruppo a 1’05” da Van der Poel. 16.55 Tra Van der Poel e il gruppo principale c’è in mezzo Stan Dewulf, in fuga da questa mattina, che ha un ritardo di 35? dall’olandese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA: Van der Poel in solitaria, gruppo a 1? Articoli correlati LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA: torna Van der Poel, attenzione a PedersenCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della E3 Saxo Classic 2026, con... LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA: torna Van der Poel, attenzione a Pedersen, c’è TrentinCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Saxo Classic Temi più discussi: Dove vedere in tv la E3 Saxo Classic 2026: programma, orari, streaming; L'ultimo esame prima del Fiandre, van der Poel cerca il tris: la guida completa; E3 Saxo Classic 2026, la startlist definitiva; E3 Saxo Classic in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA: 50 km alla conclusione, Van der Poel rientra sulla fuga davantiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA ... oasport.it HARELBEKE. È IL GIORNO DEL PICCOLO FIANDREOggi è il giorno della 68a edizione dell'E3 Saxo Classic ad Harelbeke, da sempre una delle corse più attraenti della primavera, con quel tracciato impegnativo sulle leggendarie salite delle Ardenne fi ... tuttobiciweb.it Brandon Fedrizzi dominates the E3 Saxo Classic 2026 junior race, sprinting to victory at 135.8 km and ahead of Noah Schnyder and Miklaj Legiec. The 17-year-old Bolzano rider, racing under the national team, confirms a strong season start. Details: x.com E3 Saxo Classic: Van der Poel insegue il tris al "Piccolo Fiandre". 16 muri e 208km. Pedersen, Stuyven e Vermeersch pronti a sorprendere. Chi vincerà ad Harelbeke Segui la nostra diretta #E3SaxoClassic #ciclismo https://www.tuttobiciweb.it/article/17745 - facebook.com facebook