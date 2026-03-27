Oggi è in corso la tappa del Giro di Catalogna, con aggiornamenti disponibili dalle 11. La corsa vede quattro corridori in testa, mentre il gruppo si trova a circa 30 secondi di distanza. Contestualmente, si svolge anche la gara E3 Saxo Classic 2026, con la possibilità di seguire la diretta in tempo reale.

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© Oasport.it - LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA: in quattro a caccia di Van der Poel, gruppo a 30?

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