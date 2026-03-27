Durante la tappa odierna del Giro di Catalogna, un atleta ha attaccato sul Boigneberg, coinvolgendo altri ciclisti nella fuga. La corsa è seguita in diretta, con aggiornamenti disponibili a partire dalle ore 11. La competizione prosegue con questa azione nel tratto montano, mentre gli spettatori monitorano gli sviluppi sul percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 16.11 Nuovo attacco di Van der Poel, questa volta l’olandese rimane in solitaria e si mette a caccia dei sei al comando. 16.10 Accelerazione impressionante di Van der Poel, che insieme a Van dijke si è riportato sul gruppetto inseguitore. La fuga ha un vantaggio su questo drappello di 1’15”, mentre sul gruppo principale di 1’45”. 16.08 Attacco di Van der Poel! L’olandese è seguito a ruota da Tim Van Dijke (Red Bull – BORA – hansgroe). 16.05 Nel 2024, qui ad Harelbeke, Stuyven si è piazzato secondo dietro a Van der Poel, mentre l’anno scorso ha concluso quinto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA: attacco di Van der Poel sul Boigneberg

Articoli correlati

LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA: torna Van der Poel, attenzione a PedersenCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della E3 Saxo Classic 2026, con...

LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA: torna Van der Poel, attenzione a Pedersen, c’è TrentinCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11.

Contenuti e approfondimenti su Saxo Classic

Temi più discussi: Dove vedere in tv la E3 Saxo Classic 2026: programma, orari, streaming; L'ultimo esame prima del Fiandre, van der Poel cerca il tris: la guida completa; E3 Saxo Classic 2026, la startlist definitiva; E3 Saxo Classic in Diretta Streaming | DAZN IT.

LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA: attacco di Van der Poel sul BoignebergCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA ... oasport.it

HARELBEKE. È IL GIORNO DEL PICCOLO FIANDREOggi è il giorno della 68a edizione dell'E3 Saxo Classic ad Harelbeke, da sempre una delle corse più attraenti della primavera, con quel tracciato impegnativo sulle leggendarie salite delle Ardenne fi ... tuttobiciweb.it

Brandon Fedrizzi dominates the E3 Saxo Classic 2026 junior race, sprinting to victory at 135.8 km and ahead of Noah Schnyder and Miklaj Legiec. The 17-year-old Bolzano rider, racing under the national team, confirms a strong season start. Details: x.com

Si corre oggi l’edizione numero 68 della E3 Saxo Classic di Harelbeke, un vero e proprio antipasto del Giro delle Fiandre, con il passaggio sui mitici Oude Kwaremont e Paterberg. - facebook.com facebook