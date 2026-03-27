LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA | 50 km alla conclusione Van der Poel rientra sulla fuga davanti

A 50 chilometri dal traguardo, il corridore olandese torna a rientrare sulla fuga di testa nella tappa del Giro di Catalogna. La corsa prosegue con i battistrada che mantengono un vantaggio stabile, mentre gli atleti si preparano agli ultimi chilometri. La situazione resta aperta con numerosi tentativi di attacco e cambi di ritmo. La corsa è seguita in diretta con aggiornamenti continui.

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